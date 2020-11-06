الوحدات يواصل صدراته لدوري المحترفين الأردني بكرة القدم

2020/11/06 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/واصل فريق الوحدات صدارته لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم على الأهلي بهدفين نظفين في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي في اطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري.



وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 30 نقطة وحيدا في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة فيما بقي رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير بالدوري./انتهى

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