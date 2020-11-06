مقتل متظاهر واصابة سبعة اخرين في البصرة

2020/11/06 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، الجمعة، بمقتل متظاهر وإصابة سبعة آخرين في المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "متظاهراً قُتل وأصيب سبعة آخرون بجروح خلال الأحداث التي سجلتها المحافظة".وأضاف أنه " تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مشفى قريب".

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