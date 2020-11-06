البيتكوين يواصل ارتفاعه ويسجل 1552 دولارا

2020/11/06 | 20:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

واصلت عملة البيتكوين الرقمية ارتفاعاتها وسجلت 15522 ألف دولار، بسبب ضبابية نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

رغم ارتفاع مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة، تصدرت العملة الرقمية الأكثر تداولاً بيتكوين، فئات الأصول الأكثر ربحًا في 2020، وارتفع سعرها بنحو 50% خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، لتتفوق على الذهب ومؤشرات الأسهم الأميركية.

سجل السعر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 نحو 7193 دولار.في 30 سبتمبر/أيلول 2020 وصل سعر العملة الرقمية الى 10787.62دولار.التغير: 50% (ارتفاع)الانتخابات الأميركيةمازالت تسيطر حالة من الضبابية على نتيجة إنتخابات الرئاسة الأميركية.

تفوق المرشح الديموقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بعد تقدمه في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا.حصل بايدن على 253 صوتًا في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز في الانتخابات مقابل 214 صوتًا لترامب ويتقدم في أربع ولايات بينما تتواصل عمليات فرز الأصوات.



وعلى الفائز الحصول على 270 صوتًا للتوجه إلى البيت الأبيض، وفقًا لوكالة رويترز.بيتكوينالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020ارتفاعات قياسيةعملة رقمية

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