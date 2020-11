بعد ظهور إصابات كورونا لدى حيوانات.. تعليق من الصحة العالمية

2020/11/06 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

بغداد – ناس

علقت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على الأخبار الواردة بخصوص خطورة فيروس كورونا المتحور المكتشف لدى حيوانات المنك في الدنمارك.



وقالت الصحة العالمية، وفقا لدراسة حديثة، (6 تشرين الثاني 2020): "لم يعثر العلماء بعد على تغييرات في سلالة فيروس "كوفيد-19" المرتبطة بحيوانات المنك والتي تم تحديدها في الدنمارك والتي يمكن أن تعيد العدوى إلى البشرية.



المسألة بحاجة إلى مزيد من الأدلة".

وتخطط السلطات الدنماركية لذبح أكثر من 15 مليونا من حيوان المنك، حيث أصيبت الحيوانات بفيروس كورونا وتشكل الآن تهديدًا للسكان.



قالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن إن مصدر القلق الرئيسي هو أن الحيوانات المصابة تحمل فيروسًا متحورًا، مما قد يهدد فعالية اللقاحات ضد كورونا.

Denmark will cull its entire mink population of up to 17 million after a mutation of the coronavirus found in the animals spread to humans, the prime minister says https://t.co/iKnBvm7i1e pic.twitter.com/xtyDrT7pxw

— Reuters (@Reuters) November 4, 2020

وتشهد البلاد انتشارا لإصابات فيروس كورونا المستجد بين العاملين في مزارع المنك في البلاد، على الرغم من الأعداد الكثيرة من القطعان المصابة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وتحتوي أغلب مناطق شمال الدنمارك الكثير من مزارع المنك، ويبلغ تعداد القطعان من 15 إلى 17 مليون، تنوي السلطات إعدامها على خلفية الجائحة.

