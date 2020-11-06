سطو على شقة أميرة سعودية في باريس.. ونقلها إلى المستشفى

2020/11/06 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تطأ إحدى الاميرات السعوديات شقتها الباريسية الواسعة منذ منتصف أغسطس...وعندما عادت الخميس، لم تجد حقائبها وساعاتها ومجوهراتها وفراءها الفاخرة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ما لا يقل عن 600 ألف يورو.

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