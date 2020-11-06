بركلة جزاء وعشرة لاعبين ..نفط ميسان يبعد نفط الوسط عن صدارة الدوري

2020/11/06 | 20:26 - المصدر: سفن سكاي

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أزاح فوز فريق نفط ميسان في ختام الجولة الثالثة للدوري الممتاز بكرة القدم فريق نفط الوسط من صدارة لائحة الدوري بعد فوزه عليه بهدف واحد في المباراة التي أقيمت بملعب كربلاء.

نفط الوسط مني بخسارته الاولى وبقي برصيد 6 نقاط من فوزه على السماوة 5-1 والنجف بقرار 3-0 ونفط ميسان رفع رصيده الى 5 نقاط من اول فوز له في الدوري بعد تعادله في الجولتين الاوليتين مع القاسم 3-3 والديوانية من دون أهداف.

الشوط الاول مضى متكافئا بين الفريقين وشهد محاولات متبادلة بين الطرفين لتسجيل الهدف الاول دفع ثمنها مدرب نفط ميسان رزاق فرحان الذي طرد من المباراة من قبل الحكم الدولي السابق هيثم محمد علي لاحتجاجه على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه منتصف الشوط.

اللاعب اليمني ناصر محمدوه رسم الهدوء على وجه مدربه بتسجيله الهدف الاول لنفط ميسان من ركلة جزاء أحتسبها الحكم في الدقيقة 43 اثر مس باليد من كابتن نفط الوسط خلدون ابراهيم .

الشوط الثاني بدأ بهجمات متوالية لأصحاب الارض لإدراك التعادل والعودة الى المباراة ساعدهم في السيطرة وضبط الهيمنة طرد لاعب نفط ميسان أحمد خالد في الدقيقة 62 لنيله انذارين.

نتيجة المباراة لم تتغير بفضل الحارس الدولي نور صبري الذي عزز صمود مدافعيه بإبعاده كل خطر عن مرماه محتفظا بالفوز المهم الذي تحقق على ميدان منافسه

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