البصرة.. مقتل متظاهر بنيران القوات الأمنية والاحتجاجات تنشط في 4 محافظات أخرى

2020/11/06 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل متظاهر وجرح سبعة آخرين خلال احداث رافقت تظاهرات البصرة، فيما تشهد بغداد والديوانية وذي قار والمثنى تظاهرات ومسيرات احتجاجية.

وبحسب صور ومقاطع فيديو تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي ورصدها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، فقد اظهرت مقتل أحد المتظاهرين متأثرا بجراحه بعد أن اطقت عليه القوات الامنية الرصاص.

وشهدت محافظة البصرة مسيرة إحتجاجية، صوب ساحة التظاهر، لإعادة نصب خيام الإعتصام، فيما قوبلت بـ"القمع" من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى مقتل متظاهر وجرح سبعة آخرين.

وتطارد القوات الامنية المتظاهرين قرب ساحة اعتصام البصرة، وتمنعهم من نصب خيمهم في الساحة، كما منعت الاعلاميين من التصوير وتغطية التظاهرة.





وقال مصدر، ان "المئات تظاهروا في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المختطف سجاد العراقي والتأكيد على المطالب الرئيسية، بالتزامن مع مسيرة اخرى في المثنى".

وأضاف، ان "متظاهري الديوانية، نظموا مسيرة للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإجراء إنتخابات بإشراف الأمم المتحدة، تزامنا مع تظاهرة اخرى في بغداد تحت نصب الحرية.

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