محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية 7%

2020/11/06 | 20:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع انتظار حسم نتيجة الانتخابات الأمريكية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 7 بالمائة.

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