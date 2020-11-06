“كوارث فتاكة” اقتصادياً تضرب عدة محافظات عراقية… امراض تظهر “لأول مرة” وتعرض ثروة مؤثرة لخسائر كبرى

2020/11/06 | 20:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ضربت كارثة اقتصادية عدة محافظات عراقية في اسبوع واحد، بمرض جديد اضر بالثروة السمكية العراقية، مادعى الجهات المعنية الى استنفار كلي لكشف تفاصيل الموضوع والتحري عنه.

من جانبها اعلنت المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الجمعة، عن تسجيل اول اصابة بمرض KHV داخل احواض الاسماك.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري، انه” ثبت تسجيل اول اصابة بمرض KHV (التهاب الغلاصم الفيروسي)في الاسماك في منطقة جديدة الشط /الغالبية عن طريق قسم المختبرات في دائرة البيطرة لمزرعتي اسماك بعمر ٤ اشهر ويقدر وزن السمكة الواحدة ٣٥٠ غم لافتا الى عقد اجتماع ضم مسؤولي الشعب المعنية ( الوبائيات ، المختبر ، الدواجن والاسماك ، المذخر ) لاتخاذ الاجراءات الرسمية للسيطرة الاصابة “.

واضاف الشمري،ان” الاجتماع تمخض عنه عدة قرارات هامة ابرزها مفاتحة السيد المحافظ لتشكيل لجنة مركزية برئاسته وعضوية الدوائر ذات العلاقة حسب قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات محلية في مركز المستشفى ( الوبائيات ، المختبر ، الدواجن والاسماك ) “.

واشار الشمري الى ان” لجنة مركزية زارت مواقع الاصابة واعداد كشف عن الهلاكات وتوجيه المربيين بعدم نقل الاصبعيات المصابة الى اي منطقة اخرى وعلى ضرورة مراجعة مستوصف الغالبية لاستلام مادة الفركون مجانا ليتم رش وتعقيم الاقفاص والاسماك من اجل السيطرة والحد من الاصابات”.

وبالمقابل كشفت دائرة البيطرة عن ظهور بؤر لمرض الكوي هيربس فيروس في الاسماك في محافظات الانبار و صلاح الدين و بابل و مناطق محدودة من بغداد .

وقال مدير عام دائرة البيطرة د .



ثامر حبيب حمزة في بيان ان : فرق الرصد والتحري عن الامراض المنتشرة في المستشفيات البيطرية اكتشفت ظهور لبؤر هذا المرض في المناطق المذكورة خلال هذا الاسبوع وعليه تم عقد اجتماع لخلية الازمة و هيئة الرأي في الدائرة وكان تشخيصها ان هذه الاصابات لمرض الكوي هيربس فايروس .

و ذكر المدير العام ان اللجنة طلبت من المستشفيات البيطرية اتخاذ الاجراءات الاحترازية و الاستنفار العام وذلك بتبليغ رئيس السلطة الادارية في المحافظة بتشكيل لجنة مركزية حسب المادة ١٦ اولاً من قانون الصحة الحيوانية و رفع درجات الرصد و التحري القصوى في اقفاص و احواض تربية الاسماك و التبليغ عن اي حالة مشتبه بها و ارسال عينات الى المختبر المركزي ، كما قررت اللجنة بالسماح بنقل الاصبعيات والكفيات بشرط توفر الشهادة الصحية اضافة الى سماحها بتسويق الاسماك الكبيرة المعدة للتسويق بشرط توفر شهادة صحية بيطرية .

واضاف المدير العام ان هيئة الرأي اوصت باتخاذ الاجراءات الصحية للسيطرة على المرض باستخدام معقمات خاصة بصورة مجانية وحسب بؤر الاصابة ، والتاكيد على شعبة الاعلام بتنفيذ ندوات توعوية وارشاد لمربي الاسماك .

وشددت اللجنة على ابلاغ المربين و اصحاب مشاريع الاسماك بمراجعة المستشفيات البيطرية لتأشير دخول الوجبات الجديدة ومتابعة الوضع الصحي ، وابلاغ المربين بالامتناع عن تربية اعمار مختلفة من الاسماك بنفس الاقفاص .

و اوضح المدير العام انه تم التطرق في الاجتماع الى ماهية المرض و الاجراءات المتخذة من قبل مختبر الاسماك باجراء الفحوصات للعينات المرسلة من قبل المستشفيات البيطرية او اصحاب مشاريع الاسماك و أكد مسؤول المختبر ان العمل جاري على الانتاج البحثي للقاح .

واتخذ الاجتماع قراراً برفع الاجراءات المتخذة بكتاب رسمي الى الوزارة و التاكيد على المربين للالتزام بها لغرض الوقاية لحين توفر علاج او لقاح ، اضافة الى قيام شعبة الاعلام بالتوعية بالمرض من خلال ندوات و الفولدرات و الدورات ( تغطية اعلامية متكاملة ) بهدف زيادة الوعي للمربين و التاكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بالمرض.

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