برلماني : البرلمان سيمرر قانون الاقتراض بمبلغ يغطي الرواتب فقط

2020/11/06 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن كتلة السند الوطني حسين اليساري ان : البرلمان لن يمرر قانون الاقتراض بالمبلغ الحالي الذي تضمنه والبالغ 41 تريليون دينار.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : البرلمان سيكمل بجلسته غدا القراءة الثانية للقانون وستتركز النقاشات على تخفيض المبلغ لضمان تمريره سريعا.واضاف اليساري ان : هناك اجماعا نيابيا على تخفيض مبلغ الاقتراض بحيث يكفي لتغطية الرواتب فقط للتصويت على القانون بجلسة الاثنين المقبل./انتهى3

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