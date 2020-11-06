2020/11/06 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر بياناً بشأن احداث البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر بياناً بشأن احداث البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).