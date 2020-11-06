اغتيال عميد متقاعد في وزارة الداخلية شرقي بغداد

2020/11/06 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باغتيال عميد متقاعد في وزارة الداخلية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة أقدمت، مساء اليوم، على اغتيال عميد متقاعد في وزارة الداخلية على طريق محمد القاسم شرقي العاصمة بغداد".وأضاف أن "القتيل كان أحد الأشخاص الذي يقدم الدعم اللوجستي داخل ساحة التحرير وسط بغداد".

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