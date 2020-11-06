لتعزيز مجتمع مؤمن بالتعددية والتماسك، منظمة UPP الإيطالية تتواصل في إطلاق رسائل سلام ووئام من ناحية النمرود

2020/11/06 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا قام فريق مركز شباب النمرود مع عدد من الشباب ومن كلا الجنسين، وضمن الطوائف المتعايشة في ناحية النمرود، بزيارة إلى دير الشهيدين مار بهنام وأخته سارة.حيث كان في إستقبال الوفد، الأب يعقوب حسّو عيسو مدير الدير.وذلك يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020.في بداية الزيارة تحدثت فالنتينا فريق علي، رئيسة …

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