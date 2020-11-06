الداخلية تصدر بياناً بشان مقتل احد المتظاهرين في البصرة

2020/11/06 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تشكيل فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى بشان حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة.

وقالت الداخلية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار”.





واضاف البيان، ان “الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام”.

واعربت الوزارة في باينها، عن “أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية”.

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