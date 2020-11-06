2020/11/06 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، وضع أسباب الصراع الحالي بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيغراي، بجانب سيناريوهات الصراع المحتملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف أصبحت إثيوبيا فجأة على حافة حرب أهلية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف أصبحت إثيوبيا فجأة على حافة حرب أهلية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).