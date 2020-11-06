الداخلية تتخذ أول اجراء لها بعد مقتل متظاهر في البصرة

2020/11/06 | 20:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تشكيلها فريق تحقيق متخصص منذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، وستتم محاسبة المقصر ايا كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية.

وقالت الداخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، انها "تؤكد استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار".

وأضاف البيان: "وان الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام".

وتابع: انه "وبناء على ذلك تعرب وزارة الداخلية عن أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر ايا كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية".

وتناولت وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو اظهرت مقتل أحد المتظاهرين متأثرا بجراحه بعد أن اطقت عليه القوات الامنية الرصاص.

وشهدت محافظة البصرة مسيرة إحتجاجية، صوب ساحة التظاهر، لإعادة نصب خيام الإعتصام، فيما قوبلت بـ"القمع" من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى مقتل متظاهر وجرح سبعة آخرين.

وتطارد القوات الامنية المتظاهرين قرب ساحة اعتصام البصرة، وتمنعهم من نصب خيمهم في الساحة، كما منعت الاعلاميين من التصوير وتغطية التظاهرة.

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