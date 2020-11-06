الداخلية تشكل فريق تحقيق متخصص بشأن مقتل أحد المتظاهرين في البصرة

2020/11/06 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سولاف سعيدة بمسرح الرشيد

أعربت الفنانة سولاف جليل عن سعادتها بالأعمال الجارية من قبل دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار؛ لترميم وصيانة مسرح الرشيد؛ بهدف إعادته إلى سابق فاعليته الثقافية.





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