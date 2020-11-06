وزارة الصحة العراقية تعلن الموقف اليومي لجائحة كورونا

2020/11/06 | 21:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 69 حالة وفاة جديدة، و3568 إصابة اضافية، و3060 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 س...

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