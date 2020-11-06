التربية تستنكر حالة الاعتداء التي تعرض لها مدير عام تربية البصرة

2020/11/06 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أستنكرت وزارة التربية، الجمعة، حالة الاعتداء التي تعرض لها مدير عام تربية البصرة من قبل جهة مجهولة قامت برمي منزله بالعيارات النارية.

ونقل بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي إن "وزارة التربية استنكرت هذا الفعل الذي طال أحد قادة العملية التربوية في محافظة البصرة".

وطالبت الوزارة وفقا للبيان، "الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات الحادث فضلاً عن تقديم الحماية الكافية للملاكات التربوية لمنع حدوث مثل هكذا اعتداءات مرة أخرى".

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