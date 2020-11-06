2020/11/06 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت وزارة الداخلية تشكيل فريق تحقيق متخصص بشان مقتل احد المتظاهرين في البصرة.واكدت الوزارة في بيان انها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة مبينة انه سيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام.واعربت الوزارة عن أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات ، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تشكل فريق تحقيق متخصص بشان مقتل احد المتظاهرين في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تشكل فريق تحقيق متخصص بشان مقتل احد المتظاهرين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).