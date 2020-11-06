بالصور... الكاتب المصري السيد عبدالفتاح ينال جائزة عثمان صبري

2020/11/06 | 21:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في العاصمة المصرية القاهرة مراسيم خاصة بمنح جائرة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب منها جائزتها في دورتها الخامسة للكاتب والصحافي المصري السيد عبدالفتاح علي.

وفي المراسيم التي جرت في دار نفرتيتي للنشر مساء الاربعاء الماضي، تم منح الكاتب المصري السيد عبدالفتاح، الجائزة بحضور عدد من الصحافيين والاعلاميين والمثقفين الكورد والمصريين.

الكاتب المصري السيد عبدالفتاح ومن خلال PUKmedia، شكر الشعب الكوردي عموما ولجنة جائرة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب على منحه هذه الجائزة، مؤكدا انه سيبقى مؤيدا ومناصرا للشعب الكوردي لنيل حقوقه المشروعة اسوة ببقية شعوب المنطقة.

وقال السيد عبدالفتاح في حديث لـ PUKmedia، إن اختياري لنيل هذه الجائزة المرموقة هو شرف يطوق الشعب الكوردي عنقي به، وهو اختيار وتشريف يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة في أن أظل على العهد سائرا في درب الدفاع عن الشعب الكوردي العظيم وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، محاربا ومناضلا في كافة الميادين في سبيل هذه القضية وهذا الشعب باعتباري جندي في خدمتهما، فما اعظم أن يكون للإنسان قضية يعيش ويناضل من أحلها.

وأضاف أتمنى أن أظل عند حسن ظن وثقة الشعب الكوردي، وأتعهد له بأن أظل خادما له ولقضيته حتى آخر نفس أتنفسه.

يذكر ان لجنة جائرة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب أعلنت في ايلول المنصرم منح جائزتها في دورتها الخامسة للكاتب والصحافي المصري السيد عبدالفتاح علي تقديرا لدوره ومواقفه المؤيدة للشعب الكوردي.

والسيد عبدالفتاح علي صحافي عضو في نقابة الصحافيين المصريين، ينشر مقالاته وتحليلاته في صحف ومواقع عربية وكوردية منها المصور والأهرام العربي وصحيفة كوردستاني نوي وموقع PUKmeda، وغيرها، وهو خبير في الشؤون الكوردية، ورئيس مركز القاهرة للدراسات الكوردية الذي أسسه في القاهرة عام 2013، ومدير دار نفرتيتي للنشر والدراسات والترجمة، والتي تهتم بشكل أساسي بتوثيق وتجسير العلاقات الثقافية بين الشعبين المصري والكوردي، ونشر الأعمال الفكرية والأدبية والإبداعية للمبدعين الكورد.

حاصل على جائزة نقابة الصحافيين عن سلسلة تقارير ميدانية عن الحرب ضد داعش على الجبهات الكوردية في جنوب و غرب كوردستان.



وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بالشؤون الكوردية، منها:

1.



مؤتمر دولي حول القضية الكوردية عام 2016 في البرلمان الأوروپي في بلجيكا.

2.



المنتدى الدولي عام 2018 حول التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي الذي يجري في عفرين.

3.



ضيف ومشارك في الأنشطة الفكرية والندوات في معرض أربيل الدولي للكتاب عامي 2017 و2019.

4.



ضيف شرف في معرض الكتاب الثاني في غرب كوردستان عام 2018.

له علاقات وصلات مع الأدباء و المثقفين الكورد و مع معظم القوى السياسية الكوردستانية في جنوب وغرب وشرق كوردستان.

قام بزيارات عمل ميدانية لجبهات القتال ضد داعش في جنوب وغرب كوردستان.

وله مؤلفات عديدة منها "جلال طالباني، رؤية مصرية".

يذكر ان مجموعة من المثقفين الكوردي في اوروبا قاموا بتأسيس جائزة تحت اسم (جائزة عثمان صبري التكريمية)، كتعبير منهم وتقدير للجهود التي بذلها المناضل والكاتب الكوردي عثمان صبري في مجالات عديدة سياسية وثقافية وادبية ولغوية، وشكلت لجنة مؤلفة من سبعة مثقفين كورد مهمتها الاشراف على منح هذه الجائزة التي تمنح كل ثلاث سنوات مرة واحدة لشخصية أدبية او سياسية صديقة للشعب الكوردي وقد منحت أول مرة عام 2000 للبرفسور التركي اسماعيل بشيكجي وعام 2004 لصديقة الشعب الكوردي مدام ميتران وعام 2009 للكاتب الدكتور منذر الفضل و2017 للشاعرة مليكة مزان وفي العام 2020 منحت للكاتب والصحافي المصري السيد عبدالفتاح علي.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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