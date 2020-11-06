2020/11/06 | 21:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين]أفاد ناشط مدني، بإستشهاد متظاهر وجرح 7 آخرين في تظاهرات شهدتها محافظة البصرة اليوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استشهاد متظاهر وإصابة 7 آخرين في البصرة.. والداخلية تصدر بياناً) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استشهاد متظاهر وإصابة 7 آخرين في البصرة.. والداخلية تصدر بياناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).