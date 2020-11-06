اغتيال عميد سابق في وزارة الداخلية شرقي بغداد

2020/11/06 | 21:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني باغتيال ناشط في احتجاجات بغداد يوم الجمعة على يد مسلحين مجهولين.وقال المصدر، إن “مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط في احتجاجات بغداد غازي ابو محمد على طريق محمد القاسم بعد مغادرته ساحة التحرير”.وأضاف المصدر أن “أبو محمد ضابط سابق بالداخلية برتبة عميد وكان ينشط بتقديم الدعم اللوجستي ضمن خيمة …

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