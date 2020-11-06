الاستخبارات العسكرية تعلن تفكيك خلية ارهابية في ديالى

2020/11/06 | 21:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، تفكيك خلية ارهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها في ديالى.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وقوة رد الفعل وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من …

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