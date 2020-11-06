البيشمركة: حزب العمال يسعى لزعزعة الأمن في إقليم كردستان

2020/11/06 | 21:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل قال وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان سربست لزكين، إن الهجمات التي شنها حزب العمال الكوردستاني اثبتت بأن PKK يعمل على زعزعة الأمن في الاقليم.ونقل الموقع الرسمي للوزارة عن لزكين قوله، ان PKK موجه نحو هدف ألا وهو تدمير الأمن في إقليم كوردستان، وقد اثبتت الهجمات التي طالت الدوائر والمؤسسات …

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