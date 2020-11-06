2020/11/06 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الجمعة، فتح تحقيق على اثر مقتل متظاهر وسط المحافظة.

وقال بيان مقتضب لقائد الشرطة اللواء عباس ناجي، "كلفنا لجنة مختصة للتحقيق باستشهاد المواطن (عمر فاضل) خارج ساحة التظاهر في حي الأندلس".

وافاد مصدر امني، مساء الجمعة، لـ السومرية نيوز، إن "متظاهراً قُتل وأصيب سبعة آخرون بجروح خلال الأحداث التي سجلتها المحافظة عصر اليوم".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تفتح تحقيقا بمقتل متظاهر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تفتح تحقيقا بمقتل متظاهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).