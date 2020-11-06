2020/11/06 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كانت الحكومة المحلية اعلنت إعادة فتح ساحة البحرية وسط البصرة

وأكد مصدر محلي، أن القوات الأمنية أعادت فتح الشوارع المحيطة بساحة البحرية وديوان المحافظة، وعودة الحياة الطبيعية للمنطقة، بعد أحداث عنف رافقت عملية تفريق المتظاهرين في ساحة البحرية المركزية.

وأضاف، أن الحكومة المحلية وجهت القوات الأمنية بمنع المتظاهرين الغاضبين من الوصول الى مبنى المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار القوات الأمنية في محيط مبنى محافظة البصرة بعد تفريق المتظاهرين في ساحة البحرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار القوات الأمنية في محيط مبنى محافظة البصرة بعد تفريق المتظاهرين في ساحة البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).