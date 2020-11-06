درجال يحضر الوحدة التدريبية لاسود الرافدين قبل السفر إلى الامارات

2020/11/06 | 21:28 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مساء اليوم الجمعة 6-11-2020، يرافقه رئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، الوحدة التدريبية الأولى لمنتخبنا الوطني بكرة القدم التي أُقيمت على اديم ملعب الشعب الدولي استعدادًا للمعسكر التدريبي في الامارات والذي يتضمن مباراتين وديتين أمام الاردن واوزبكستان استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وأكد درجال أن الآمال معقودة على أسود الرافدين لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي في مواصلة رحلة الصدارة في التصفيات الآسيوية الثالثة والمضي قدمًا في بلوغ المراحل الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، مبينًا أن ظروف جائحة كورونا أثرت على الحياة في العراق والعالم ومنها كرة القدم ومارافقها من تأجيل في مواعيد التصفيات التي دفعت إلى تغيير في توقيتات التجمعات والمعسكرات التدريبية.

وأضاف السيد الوزير إن منشآت وزارة الشباب والرياضة سنضعها في خدمة المنتخب العراقي بكرة القدم من أجل تقديم الدعم والإسناد وتسهيل مهمة المنتخب في تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المتبقية من الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم.

ومن المؤمل ان يغادر منتخب العراق إلى الامارات يوم الاثنين المقبل لإقامة معسكر تدريبي وإجراء مباراتين وديتين، أمام منتخبي الاردن وأوزباكستان في 12 و17 من الشهر الحالي، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر التي يقف العراق في صدارتها برصيد 11 نقاط بعد مرور خمس جولات.

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