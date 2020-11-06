سائرون: 3 عوامل يعتمد عليها لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/06 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال تحالف سائرون، الجمعة، ان إجراء الانتخابات المبكرة يعتمد على عوامل ترتبط بالحكومة والبرلمان والمفوضية، مبينا ان الكثير من الكتل والأحزاب السياسية ليست جادة بحل البرلمان من أجل الذهاب إلى انتخابات مبكرة وله عدة أسباب.

جاء ذلك في حديث للنائب عن التحالف، غايب العميري، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه إن "إجراء الانتخابات المبكرة يعتمد على عوامل عدة البعض منها مرتبط بالحكومة والبعض الآخر بالبرلمان، وهناك عوامل أخرى ترتبط بمفوضية الانتخابات، فضلا عن عامل مهم يرتبط بالأحزاب والكتل المكونة للبرلمان الحالي".

وأضاف العميري، أن "العوامل المرتبطة بالحكومة هي السيطرة على السلاح المنفلت، وتهيئة الأجواء الآمنة من أجل إجراء إنتخابات نزية، ومحاسبة للفساد والفاسدين من أجل ان لا تؤثر الأموال السياسية على الانتخابات القادمة"، مشيرا إلى أن "هناك عوامل ترتبط بالمفوضية، وأهما الامور الفنية واللوجستية، وإعلان المفوضية عن استعدادها في إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عما تحتاج إليه المفوضية".

وفيما يخص عوامل البرلمان ذكر العميري ضرورة "إكمال التعديل على قانون المحكمة الاتحادية، ثم العامل الأهم الخاص بحل مجلس النواب نفسه"، مبينا في الوقت نفسه "أهمية وجود توافق بين جميع الكتل، او أغلبها من أجل حل البرلمان نفسه؛ لأن دونها لن تكون هناك انتخابات مبكرة".

وبين، أن "الكثير من الكتل السياسية والأحزاب السياسية حاليا ليست جادة بان يحل البرلمان نفسه من أجل الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "ذلك له عدة أسباب، منها ان بعض الأحزاب تجد ان هذا القانون لن يخدمها في الانتخابات القادمة، والبعض الآخر يحاول قدر الإمكان ان يستفيد من الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراقه للدخول في الانتخابات القادمة".

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