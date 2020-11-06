اتحاد الأدباء في ميسان يعقد مؤتمره الانتخابي التكميلي

2020/11/06 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان – واع – شذى السوداني

عقد الاتحاد العام للادباء والكتاب في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، مؤتمره الانتخابي التكميلي لاختيار ماتبقى من التشكيلة الإدارية للاتحاد.

واسفرت نتائج الانتخاب التي تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن فوز عضوين لمنصبي العلاقات العامة والشؤون الإدارية والمالية هما، القاص والناقد علي كاظم داود، والشاعر علي حبيب الشابي، فضلا عن فوز عضوين احتياطيين هما الشاعر علي سلمان الموسوي والشاعر مهند عبد الجبار لتكتمل بذلك التشكيلة الإدارية لفرع الاتحاد بمحافظة ميسان

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