المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط تواصل الارتفاع للأسبوع السابع

2020/11/06 | 21:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، بينما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

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