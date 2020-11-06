بالفيديو.. نحو 50 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم

2020/11/06 | 21:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواصم (العالم) 2020.11.06 – أظهر إحصاء نشرته وكالات الأنباء العالمية أن نحو 50 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما وصل إجما...

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