نائب جمهوري : الرئيس اخطأ بقوله ان الانتخابات سرقت وتم تزويرها

2020/11/06 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد السيناتور الجمهوري ميت رومني ان: الرئيس ترامب اخطأ عندما قال ان الانتخابات سرقت وتم تزويرها لان ذلك يدمر الحرية ويضعف المؤسسات./انتهى3

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