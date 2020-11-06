نفط ميسان يكسب الديربي بركلة جزاء

2020/11/06 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /خسر نفط الوسط الصدارة بعد خسارته مساء اليوم أمام ضيفه فريق نفط ميسان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب كربلاء الدولي في ختام الجولة الثالثة من الدوري.الهدف الوحيد جاء من ركلة جزاء سجل منها المحترف اليمني ناصر محمدوه.وأضاع نفط الوسط كرتين في بداية المباراة كان بالإمكان أن تغير سيناريو المباراة حيث أهدر عمر المنصوري كرة داخل منطقة الجزاء تباطئ في تنفيذها وكرة أخرى للمنتصر بالله نفذها خفيفة بيد الحارس.وتعرض المنتصر بالله للاعثار داخل الجزاء الحكم أشار إلى استمرار اللعب بينما احتسب الحكم ركلة جزاء لنفط الوسط بعد أن مست الكرة يد خلدون إبراهيم سجل منها ناصر محمدوه في الدقيقة ٤٣ لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون رد.في الشوط الثاني ضغط نفط الوسط وأضاع جملة من الفرص أهدر سجاد جاسم كرة ومرت رأسية عبد الله عبد الأمير بجوار القائم ومرت كرة المحترف العاجي ديدر بجوار القائم واصطدت تسديدة سجاد رعد بقدم المدافع لتنتهي المباراة بفوز نفط ميسان بهدف دون رد.ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة الخامسة فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة السادسة.



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