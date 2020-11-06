الحزب الإسلامي: إرادة الفاسدين ذهبت الى اعتماد البطاقة الألكترونية لفتح المجال للتزوير

2020/11/06 | 21:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي حسين الزبيدي، اليوم الجمعة، أن” إرادة الفاسدين ذهبت الى إعتماد البطاقة الألكترونية لفتح المجال للتزوير”.وقال الزبيدي في تغريدة تابعها”النور نيوز” إنه” ‏رغم الدعوات الى اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات القادمة، ولكن إرادة الفاسدين ذهبت الى إعتماد البطاقة الألكترونية لفتح المجال للتزوير من خلال اوسع …

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