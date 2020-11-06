2020/11/06 | 21:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية العراقية مقتل متظاهر في محافظة البصرة يوم الجمعة، معلنة أنها فتحت تحقيقاً “شفافا” بشأن الحادث.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تؤكد استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن فتح تحقيق “شفاف” بشأن مقتل متظاهر في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن فتح تحقيق “شفاف” بشأن مقتل متظاهر في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).