نائب: تأخر الرواتب يراد به اشغال الناس لتمرير ثلاثة مشاريع خطيرة

2020/11/06 | 21:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 2020-11-066 النور نيوز/ بغداد كشف رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، الجمعة، ان تأخر صرف رواتب الموظفين يراد منه اشغال الناس لتمرير ثلاثة مشاريع.و قال فيحان في تغريدة تابعها “النور نيوز” إنه” في الشهر الماضي تاخر صرف الرواتب و قالوا لايمكن صرفها الا بالاقتراض و لكن تم صرفها بعد حين و بدون اقتراض”.و …

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