الحكمة المغربية في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية. - سعيد الكحل

2020/11/06 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل يحتفل الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء في أجواء تتميز بتحقيق مكاسب دبلوماسية مهمة لوحدتنا الترابية.



فافتتاح 16 قنصلية للدول الصديقة والشقيقة حتى الآن بمدينة العيون ، هو جهد مشكور للدبلوماسية المغربية وتفاعل إيجابي من قادة تلك الدول يستحق منا كمغاربة جميعا التحية والتنويه .



ذلك أن فتح القنصليات الدولية بمدينة العيون لا يقل أهمية ورمزية من مشاركة ممثلي الدول إلى جانب 350 ألف مغربية ومغربي في ا ......





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