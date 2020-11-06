2020/11/06 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مراسل التغيير: مسلحون مجهولون يطلقون النار على احد الناشطين في بغداد بعد خروجه من ساحة التحرير

مراسل التغيير: اصابة احد متظاهري ساحة التحرير بجروح بليغة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: مسلحون مجهولون يطلقون النار على احد الناشطين في بغداد بعد خروجه من ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل التغيير: مسلحون مجهولون يطلقون النار على احد الناشطين في بغداد بعد خروجه من ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).