استشهاد متظاهر بعد يوم واحد على توجيه الكاظمي بعدم استخدام الرصاص الحي

2020/11/06 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأتي هذه التظاهرات بعد يوم من زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البصرة ولقائه القادة الامنيين فيها،

الكاظمي حث القوات الأمنية على حماية كرامة الإنسان وحفظ أمن المتظاهرين، مشددا على أن يتسم أداؤها بالمهنية وأعلى درجات المسؤولية في توفير الأمن للمواطنين، لاسيما وأن أغلبهم لديه مطالب مشروعة.

واكد رئيس الوزراء رفضه الشديد إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل تحت أي ظرف كان، وبيّن أن سلاح القوات الأمنية كان الصبر وقد نجحت في ذلك.

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