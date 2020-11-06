حقوق الإنسان: نشدد على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين

2020/11/06 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

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شددت مفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، على ضرورةحماية المتظاهرين السلميين واماكن الاحتجاج

بيان لمكتب المفوضية، طالب المتظاهرين السلميين بالمزيد من السلمية العالية والتعاون مع قوات الأمن، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أهمية قيام الحكومتين المركزية والمحلية بإرساء سياسة الحوار الجاد مع متظاهري البصرة واحترام مطالبهم المشروعة.

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