2020/11/06 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشغف بالغ، تابع الأردنيون وكثرة كاثرة من شعوب المنطقة العربية ومجتمعاتها، الانتخابات الأميركية..كثيرون قضوا ساعات طويلة أمام الشاشات التي تنقل تفاصيل العملية الانتخابات في كل ولاية ومقاطعة أميركية..

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