2020/11/06 | 21:59 - المصدر: سفن سكاي

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بعد اعلان وزارة الداخلية بيانها بشان مقتل المتظاهر في البصرة ، اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة ، فتح تحقيق بشان مقتل المتظاهر وسط المحافظة.

وقال بيان مقتضب لقائد الشرطة اللواء عباس ناجي، “كلفنا لجنة مختصة للتحقيق باستشهاد المواطن (عمر فاضل) خارج ساحة التظاهر في حي الأندلس”.

وافاد مصادر امنية، ل7 سكاي إن “متظاهراً قُتل وأصيب سبعة آخرون بجروح خلال الأحداث التي سجلتها محافظة البصرة.



انتهى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تفتح تحقيقا بمقتل المتظاهر عمر فاضل 7 SKY TV.

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