الكوادر التربوية تطلق وسما وتحذر الحكومة: الرواتب خط احمر.. أعيدوا النظر فيها

2020/11/06 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شكت الكوادر التربوية، الجمعة، من مسألة تأخير صرف الرواتب، محذرين من "خروج الامور عن السيطرة" اذا استمر الوضع الحالي.

وقالت مديرة احدى المدارس الابتدائية في بغداد، زينة الحمداني، في حديث لـ"ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، ان "تأخير الرواتب يضر بشريحة كبيرة من الكوادر التربوية لا سيما الذي يسكنون في الايجار، ونحن نعيش ازمات عدة بينها الامنية والتي من الممكن ان تدفع البعض الى الذهاب والانخراط في مجاميع معادية للسلم بهدف الحصول على المال".

وتابعت: كما ان "تأخير الرواتب من شأنه كذلك ان يفتح باب الرشوة والابتزاز لما به من اجحاف بحق المواطنين".

وشددت على ضرورة ان "تعي الحكومة، ان مسألة الرواتب (خطر احمر)، ويجب اعادة التفكير فيه قبل خروج الامور عن السيطرة".

كما واطلقت الكوادر التربوية هشتاك #نريد_رواتبنا، مؤكدين انها استحقاق وليس استجداء.

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