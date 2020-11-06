بوتين وفرنانديز يبحثان استخدام لقاح كورونا الروسي في الأرجنتين

2020/11/06 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز سير مكافحة فيروس كورونا، وآفاق استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا في الأرجنتين.

وجاء في بيان عن الكرملين بهذا الصدد اليوم الجمعة، أن الجانبين ركزا الاهتمام على “مسائل محاربة فيروس كورونا، وبحثا آفاق تنفيذ الاتفاقات المتعلقة باستخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك V” في الأرجنتين”.

كما أكد الرئيسان سعي بلديهما إلى “مواصلة تطوير التعاون المتبادل بين روسيا والأرجنتين على جميع الاتجاهات الرئيسية، بما فيها المجال التجاري الاقتصادي”.

وكان الرئيس الأرجنتيني قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن روسيا ستزود الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” في ديسبمر ويناير.

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