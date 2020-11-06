محدث.. أسعار الذهب تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو

2020/11/06 | 22:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية اليوم الجمعة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو/تموز الماضي، مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.

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