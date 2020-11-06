حظر الطيران فوق منزل بايدن

2020/11/06 | 22:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة.

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