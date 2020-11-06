العراق  على موعد مع هذا الطقس خلال الايام المقبلة! 

2020/11/06 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس في العراق، الجمعة، إلى بدء موسم الأمطار في مدن البلاد خلال الأيام المقبلة، ودخول برودة الشتاء الفعلية بعد منتصف الشهر الحالي ...

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