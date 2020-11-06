ترامب يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن

2020/11/06 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا.



لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا".هذا وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن.

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