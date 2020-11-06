ترامب : لن اتوقف عن القتال من اجل الشعب والامة

2020/11/06 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه : لن يتوقف عن القتال من اجل الشعب والامة.وتعهد في بيان بمواصلة معاركه القانونية لضمان ثقة الشعب بحكومته واحتساب كل الاصوات القانونية ./انتهى3

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